Gol de Kylian Mbappé para el 2-0 del Real Madrid vs. Tirol. (Video: Real Madrid TV)

Kylian Mbappé recibió un perfecto pase filtrado de Arda Güler y no perdonó dentro del área, marcando el 2-0 del Real Madrid sobre el Tirol.

Noticia en desarrollo...

