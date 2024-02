Como si fuera un centro delantero más, Lamine Yamal apareció para anotar el 1-0 a favor de Barcelona vs. Granada por la jornada 24 de LaLiga en España. El cuadro azulgrana solo tuvo que esperar 14′ para ponerse en ventaja en estadio de Montjuic. El juvenil empujó el balón luego de un centro, al cual no llegó el portero. Dominio ‘culé' ante un rival que todavía no reacciona.

El extremo español se vistió de Lewandowski para adelantar al Barcelona este domingo. Todo llegó en una segunda jugada en la que recibió Cancelo por la derecha. Dentro del área, por la izquierda, el lateral portugués puso un centro con la derecha al segundo palo.

Moussa, el portero, buscó tapar a Lewandowski para que no remate, pero dejó la espalda libre para la aparición del joven jugador. Además, el defensa Melendo tampoco pudo cubrir el espacio. De esta manera, los azulgranas se ponen adelante en el amanecer del choque.

Noticia en desarrollo...





