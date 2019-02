El golazo de Lionel Messi que fue anulado: le ‘quitaron’ una perla ante Valencia [VIDEO]

Fue un golazo y hasta el momento no se entiende por qué le anuló el gol. A los 38 minutos del Barcelona vs. Valencia , Lionel Messi marcó un golazo de fuera del área tras una buena combinación de jugadas de los futbolistas culés en el partido por LaLiga. No obstante, el árbitro decidió cobrar el penal, por lo que Lionel tuvo que volver a pegarle al balón. Todos muy confundidos, ¿debió anularse el gol de Messi en el partido por LaLiga?



Tan solo un minuto después, Lionel Messi marcó por la vía de penal para poner el 2-1 para el Barcelona vs. Valencia por la jornada 22 de LaLiga. Los culés necesitan de un triunfo para mantener o aumentar la ventaja sobre el Atlético de Madrid, que juega el domingo.



El Barcelona tuvo una opción más de gol en el partido, pero un remate chocó en el palo. Neto fue figura del Valencia luego de los dos goles de la visita (Gameiro y Parejo). En estos primeros 45 minutos del partido, hemos visto un partidazo válido por el torneo español.



Barcelona vs. Valencia nos ha dado regalado grandes jugadas, aunque para los fanáticos culés, se espera que haya un cambio de imagen en los últimos 45 minutos. Sí o sí.