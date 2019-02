No sabemos cómo ni por dónde: Leo Messi y un golazo de antología para empatarle a Valencia [VIDEO]

Lionel Messi es el mejor jugador del mundo y ha vuelto a demostrarlo en el Barcelona vs Valencia de este sábado. En partido por la fecha 22 de LaLiga Santander 2019 en Camp Nou, el argentino se ha lucido con una gran definición para igualar el marcador.



Cuando corrían los 63 minutos y el Barcelona perdía por 2-1, Leo Messi recibió un gran pase de taco de Arturo Vidal cerca al área de Neto y sin pensar demasiado sacó un remate con efecto que dejó frío al arquero de Valencia. ¡Golazo!

Fue precisamente Leo Messi quien marcó el gol del descuento del Barcelona cuando llegó a estar 2-0 en el marcador. El crack argentino atraviesa por una espectacular racha y sigue como el único goleador de LaLiga Santander con 21 tantos. Respecto a las asistencias, el 'D10S' lleva 10.

Los goles del Valencia

En el Barcelona vs Valencia, golpearon primero los visitantes gracias a un gol de Gameiro en el minuto 24, tras culminar una contra conducida por Rodrigo Moreno. No acabó ahí la ofensiva de los de Marcelino García, y Parejo dobló la ventaja valencianista desde los once metros en el minuto 32.