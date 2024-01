Barcelona vs. Athletic Club nos regalaron un partido lleno de emociones de principio a fin, por los cuartos de final de la Copa del Rey. Tanto la escuadra blaugrana como los ‘Leones’ no se guardaron nada y buscaron a como dé lugar hacerle daño a su rival. Si bien los locales se adelantaron rápidamente en el marcador, los culés lograron remontar el marcador. No obstante, en el inicio del segundo tiempo, Oihan Sancet se encargó de poner la igualdad, desatando la locura en el Estadio de San Mamés.

Tras irse al descanso con el marcador en contra, los de Ernesto Valverde salieron con todo en el complemento. Así pues, a los 48′, Nico Williams corrió por la banda izquierda y sacó un buen centro con pierna derecha hacia el área rival. Pese a que los defensas culés estaban atentos a la acción, Oihan Sancet se las ingenió para superar a su marca y conectar un potente remate de cabeza cruzado, el cual fue imposible de atajar para Iñaki Peña.

Cabe destacar que Barcelona tuvo una gran oportunidad de ponerse nuevamente arriba en el marcador sobre el final de los 90 minutos. Lamine Yamal, una de las figuras blaugranas, recuperó el esférico, burló a su rival, pero se equivocó en el remate final. Así pues, el encuentro se tuvo que ir a los alargues para definir al vencedor.

Barcelona vs. Athletic Club: lo que se viene

Luego del encuentro ante Athletic Club, Barcelona deberá enfocarse en lo que será su próximo reto de la temporada. En esta ocasión, el conjunto culé recibirá a Villarreal, por la jornada 22 de LaLiga. La contienda ante el ‘Submarino Amarillo’ se llevará a cabo el sábado 27 de enero desde las 12:30 de la tarde (hora peruana), en el Estadio Olímpic Lluís Companys.

Cabe destacar que el conjunto blaugrana urge de una victoria para no alejarse de la pelea por el título del campeonato español. Al día de hoy, los de Xavi Hernández marchan en la tercera posición con 44 unidades, a ocho puntos del actual líder, Girona.

Athletic Club, por su lado, se alistará para su próximo enfrentamiento, el cual será nada menos que ante Cádiz. El choque entre ambos conjuntos se disputará el domingo 28 de enero desde las 10:15 de la mañana (hora peruana), en el Estadio Nuevo Mirandilla.





