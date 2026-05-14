Real Madrid vs. Real Oviedo se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la fecha 36 de LaLiga 2025-26. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? DIRECTV tiene los derechos de transmisión para toda Latinoamérica, con su servicio de paga por en cableoperadoras como Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en DGO. En España se verá por Movistar LaLiga y DAZN. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este jueves 14 de mayo desde las 2:30 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina y siete horas más en España).
¿Dónde ver Real Madrid vs. Real Oviedo en España?
Para ver la transmisión del partido entre Real Madrid vs. Real Oviedo y estás en territorio español, deberás conectarte a la señal de Movistar LaLiga. Ojo, DAZN también cuenta con los derechos para pasar este duelo por LaLiga.
¿Dónde ver Real Madrid vs. Real Oviedo en Perú?
Si estás en Perú, podrás ver la transmisión del Real Madrid vs. Real Oviedo a través de la señal de DIRECTV, disponible en cableoperadoras como Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de paga DGO.
¿A qué hora transmiten el partido entre Real Madrid vs. Real Oviedo en España?
Para todo el territorio español, el encuentro entre Real Madrid vs. Real Oviedo comenzará a las 2:30 p.m. en el Estadio Santiago Bernabéu, con siete horas menos en países como Brasil, Uruguay y Paraguay.
¿A qué hora transmiten el partido entre Real Madrid vs. Real Oviedo en Perú?
Si te encuentras en Perú, recuerda que el compromiso entre Real Madrid vs. Real Oviedo comenzará a las 2:30 p.m. en el Estadio Santiago Bernabéu, con la misma hora en países como Ecuador y Colombia.
Posibles alineaciones del Real Madrid vs. Real Oviedo
- Real Madrid: Courtois; Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Asencio (o Huijsen), Fran García; Tchouaméni, Camavinga, Thiago (o Bellingham); Brahim, Vinícius Jr., Gonzalo García. DT: Álvaro Arbeloa.
- Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, David Costas, Calvo, Alhassane (o Rahim); Colombatto, Fonseca, Reina, Thiago Fernández; Chaira, Fede Viñas. DT: Guillermo Almada.
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