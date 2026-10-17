Gol de Rodri para el 2-1 del Barcelona vs. Betis. (Video: DSports / Foto: Getty Images)
Gol de Rodri para el 2-1 del Barcelona vs. Betis. (Video: DSports / Foto: Getty Images)

Cuando parecía que iba a tener un partido tranquilo tras el golazo de a los 10′, Valentín Gómez igualó la cuenta a favor del a los 27′. A partir de ahí, el encuentro empezó a tener un trámite incómodo para los dirigidos por Hansi Flick, pues el conjunto local apretó más en el centro del campo y no dudó al atacar cada vez que tenía espacio para las transiciones. En ese contexto, un saque de esquina bien ejecutado por Fermín López modificó el panorama en un abrir y cerrar de ojos: tras tiro desde el córner, apareció para imponerse dentro del área y decretar el 2-1 a los 41′, volviendo a poner en ventaja a los azulgranas.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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