Gol agónico de Ronald Araújo puso el 2-1 del Barcelona vs Girona. (Video: ESPN)

Vibrantes emociones les regaló el a sus aficionados, que vivió un duelo intenso frente al para evitar cualquier sorpresa que pudiera dejarlos en jaque en la lucha por el liderato de LaLiga 2025-26. Si bien en el primer tiempo un gol de ya los había puesto en ventaja, el Girona no se quedó atrás y marcó un golazo de ‘chalaca’ con . Y aunque todo parecía indicar que terminaría en empate, la situación se revirtió con un golazo de Ronald Araújo, tras un centro de De Jong, que se metió a la portería de su rival con un gran remate cruzado. Lo ganaron los ‘culés’ al último minuto.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

