¿Arropa a su próximo fichaje? Valverde exige respeto por Griezmann en su visita al Camp Nou

Uno de los protagonistas de la rueda de prensa en la previa del Barcelona vs Atlético de Madrid , fue Antoine Griezmann , quien, después de descartar ser 'Culé', volverá a pisar este sábado el césped del Camp Nou, justo cuando renacen los rumores sobre su futuro como azulgrana.



A Valverde no le gustaría que silbaran al francés, como tampoco le gusta que se pite a sus futbolistas. En cuanto a la decisión de Griezmann de continuar con los rojiblancos, el técnico dijo que "cada uno es libre de tomar sus decisiones sobre el futuro".



"Mañana es un partido más, tenemos que estar pendientes de él porque es un gran jugador, pero nada más", insistió Valverde, que no quiso referirse a unas declaraciones del extécnico de la entidad Carles Rexach, ahora asesor de la presidencia, en las que aseguraba que personalmente no ficharía a Griezmann.



"A mí no me gustaría que hablaran de mis jugadores, por lo que intento mantener ese respeto con los jugadores del otro entrenador y del otro equipo", argumentó.



El Barcelona vs Atlético de Madrid de este sábado se llevará a cabo en el estadio de Camp Nou. El partido está programado para la 1:45 de la tarde (hora peruana y 8:45 p.m. en España) y será transmitido para toda América Latina a través de la señal de DirecTV, TDN en Mexico y Movistar Partidazo si te encuentras en España.



Fuente: EFE

