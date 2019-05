Un laberinto francés: Barcelona confirma su interés por Griezmann pero niega que haya un acuerdo

Zigzag. Luego de un final de temporada que nadie esperaba, con solo la obtención de LaLiga Santander , en la interna del Barcelona solo se habla se una cosa: revolución. Y es que la cúpula del cuadro 'Azulgrana' es consciente de que la afición quiere resultados, y que los quiere ya. En este sentido, uno de los nombres que viene siendo comentado a los alrededores del Camp Nou es del francés Antoine Griezmann.

La salida de una de las figuras de Francia en el reciente Mundial de selecciones ha dado que hablar en toda España. Desde el anuncio de su despedida, Griezmann ha sido vinculado con el Barcelona, equipo con el que se presumió que ya existiría un acuerdo de palabra desde marzo. Sin embargo, todo esto habría sido desmentido por una fuente de primera mano del reconocido diario local 'Mundo Deportivo'.

A su vez, el citado medio ha podido saber que Antoine Griezmann gusta de verdad en el Barcelona y que las posibilidades de que el francés continúe en la LaLiga pese a tener que enfrentar al Atlético de Madrid - su actual equipo - son muy altas. Hay que recordar que el 'Principito' seguirá perteneciendo a los 'Colchoneros' hasta que otro se atreva a depositar los 120 millones de su cláusula.



Eso sí, Griezmann todavía estaría por negociar su salario, ya que el Barça no ve tan claro pagarle los 23 millones de euros que percibe en el Atlético. Por ello, todavía no hay acuerdo cerrado, pero las intenciones se conocen y ambas partes están por la labor de juntar sus respectivos caminos. Si no se produce ninguna sorpresa o cambio de planes, el futuro del jugador de 28 años se desvelará muy poco después de este próximo 1 de julio.



