Antoine Griezmann fue la figura que más sonó la última temporada de fichajes. Los rumores de su inminente pase al FC Barcelona eran cada vez más fuertes y parecía que dejaría el Atlético de Madrid por los azulgranas. Finalmente no sucedió. Las razones, han sido develadas en la última entrevista al francés.

En conversación con 'AS', Griezmann cree que el factor que más pesó para seguir en el equipo colchonero no fue el dinero, sino el cariño que siente en el club.

"No me quedé por dinero en el Atlético de Madrid, porque el dinero no es lo más importante para mí. Yo me quedo donde me quieran más, donde me den más amor, más afición... Me jodió mucho lo que sucedió el día del último partido en el Wanda Metropolitano y se vieron imágenes".

Al partido que se refiere Griezmann es ante el Eibar. El público del Wanda Metropolitano le pifió cada vez que tocó el balón hasta que Diego Godín y Simeone conversaron con los fanáticos para que cambien la situación. Incluso Fernando Torres conversó con él.

"También entiendo al aficionado porque se dijeron muchas cosas. Yo no hablé porque quería centrarme en el campo y al final todo se convirtió en algo que nadie quería. Pero de todo se aprende, yo el primero. Pero quedarme por dinero, nunca. Si es así me voy a China, me iría allí si quisiera cobrar más. Estoy muy contento en el Atlético, tengo un entrenador que me quiere y que me da confianza y tengo unos compañeros que creen en mí. Y detrás hay una afición que sé que me quiere y lo vi cuando el primer partido de esta temporada en nuestro estadio".

"Fernando me dijo que disfrutara, que estuviera tranquilo, que no pasaba nada, que aquí me querían y me quieren. Fue un gran apoyo para mí, me dio pequeños consejos, pero muy importantes", agregó.

Griezmann firmó en junio pasado su quinta renovación con el Atlético de Madrid. El contrato se extendió hasta el 2023 con una cláusula de salida de 200 millones de euros.

"Decir no al Barcelona da grandeza al Atlético, al Cholo, a mis compañeros... Confío en ellos y nos aportamos mucho. Si son malos, me voy. Pero tengo confianza en el Cholo, en el club y en todos mis compañeros. Yo les quiero ayudar para crecer y confío en ellos para que me hagan crecer a mí. Nos dimos mucho mutuamente y todo es muy positivo para que esto vaya más arriba.", remarcó el delantero francés.