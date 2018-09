El fichaje que más se esperaba en el verano era el de Antoine Griezmann al Barcelona. Los fanáticos azulgranas se ilusionaban con la posible llegada del francés. Parecía todo listo; sin embargo, al último minuto, un rotundo 'no' del jugador terminó por despedazar los sueños de Bertemeu.

Este viernes, en conversación con L'Equipe, Griezmann dio detalles de cómo tomó la decisión de quedarse un año más en el Atlético de Madrid y no tomar el primer vuelo con dirección a la Ciudad Esportiva del Barza.

"A menudo se dice que al Barça no se le dice que no, pero hice lo contrario. Es difícil decir que no a clubes como el Barça, pero realmente estoy bien aquí. Es mi casa y quiero hacer algo grande", explicó el reciente campeón del mundo.

"Cuando te dan cariño en tu casa no te vas a otro lado. En el club ( Atlético ) hicieron todo lo posible para que me sintiera bien. Me siento la pieza más importante del rompecabezas. Eso es lo que me hizo quedarme"

Recordemos que en uno de los últimos partidos de la temporada, Griezmann sintió el rechazo de los fanáticos del Atlético de Madrid que se mostraban completamente en desacuerdo con la posibilidad de su fichaje a Barcelona.