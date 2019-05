¿Vía libre a Barcelona? PSG desmintió interés por Antoine Griezmann

Antoine Griezmann anunció que ya no será parte del Atlético de Madrid al final de la temporada porque buscará nuevos aires. El delantero francés cree que es momento de dar un paso al costado del que ha sido su casa en los últimos cinco años. Ante este anuncio, mucho se especula sobre lo que será su futuro. Barcelona es la posibilidad más concreta, pero le surgieron algunos rivales al cuadro azulgrana. Uno de ellos acaba de desistir.

El PSG aclaró que no está en sus planes fichar al delantero campeón del mundo con la Selección del 'Gallito'. Los dirigentes parisinos creen que el todavía jugador 'Colchonero' no es prioridad para su club, porque tienen a Mbappé y Neymar como estandartes.



"Ya está en el Barcelona. Si hubiésemos fichado a Griezmann en marzo cuando teníamos a tres lesionados nos hubieran criticado. Si no intentamos fichar a Griezmann se nos dice que dejamos escapar a un gran jugador y además un francés que está en el mercado. En cualquiera de los casos, todo es bueno para la crítica. No es la prioridad, están Neymar o Mbappé", cita una fuente cercana al campeón de la Ligue 1.



Así, el camino para que Griezmann llegue a Barcelona estaría más libre que nunca. Si bien gran parte de la institución culé está de acuerdo con su fichaje, aún hay un sector que no ve con buenos ojos su arribo tras la novela que se armó en el último mercado de pases de verano.

