¿Busca el Balón de Oro? Así reaccionó Griezmann ante el incómodo momento que vivió tras entreno en el 'Atleti' [VIDEO]

Días atrás, Antoine Griezmann declaró que no seguiría en el Atlético de Madrid tras cinco años en la institución 'Colchonera'. El campeón del mundo con Francia dijo que su ciclo en el equipo que dirige Simeone concluyó y su despedida será este sábado en Valencia ante el Levante.



El delantero francés continúa sus entrenamientos en la Ciudad Deportiva con miras a su último partido con camiseta 'rojiblanca' y, tras el término de una de ellas, no pudo evitar que la prensa y los hinchas le consultaran sobre su salida, sobre su destino -que sería el Barcelona- y lo que le espera.

Antoine Griezmann estuvo cinco años en el Atlético de Madrid. Marcó 131 goles. (Captura/scespn)

Fue el mismo francés el que uso las redes sociales para comunicar a todos sus hinchas la decisión de poner punto y final a su aventura en el elenco colchonero.



"Después de hablar con el 'Cholo' (Diego Simeone, DT del Atlético de Madrid), con Miguel Ángel Gil (presidente) y la gente de los despachos quería hablar con ustedes, con la afición que siempre me ha dado mucho cariño para decirles que he tomado la decisión de irme, de ver otras cosas y otros desafíos", fue lo que dijo Griezmann.



"Me ha costado este camino, pero es lo que siento y necesito. Agradezco todo el cariño que he recibido en estos cinco años. Han sido momentos increíbles y los llevo en el corazón. Muchas gracias por todo. He disfrutado mucho y lo he dejado en el campo", añadió el ex Real Sociedad.



Atlético de Madrid, con Griezmann a la cabeza, jugará este sábado el último partido de la temporada ante Levante. Su próximo destino aún es incierto. Si bien Barcelona lo quiere, hay un sector dentro del equipo culé que no lo vería con buenos ojos. Eso sí, pretendiente no le falta.

► Con Messi a la cabeza: la lista preliminar de 31 que prepara Argentina para la Copa América 2019 [FOTOS]



► Desechó al Real Madrid: figura del Bayern apuntó que "fue una buena decisión" no irse al Bernabéu



► Otra 'novia' para Griezmann: Bayern Munich amenaza con 'tirar la casa por la ventana' por su fichaje



► El mes más duro de su carrera: la incertidumbre de James Rodríguez tras no conocer su futuro