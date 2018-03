El delantero del Atlético de Madrid y la selección francesa Antoine Griezmann decidirá en qué club jugará la próxima temporada, antes de ir a Rusia para disputar el próximo Mundial, según anunció hoy en una entrevista en el diario 'L'Équipe'.



"Mi futuro se decidirá antes de la Copa del Mundo. Quiero ir a Rusia libre de preocupaciones (...) Le he dicho a mi hermana (que gestiona sus asuntos) que, me quede o no en el Atlético, deberá arreglarse antes", señaló el atacante.



En la entrevista, Griezmann aseguró que no guardará energías en el tramo final de la temporada de cara al Mundial 2018 , pero que sí hará "más recuperación y más masajes" cuando disponga de tiempo libre para llegar en plena forma a Rusia.



Reconoció que sus declaraciones al principio de temporada, en las que dijo tener un 60 % de posibilidades de recalar en el Manchester United, le hicieron comenzar el año descentrado, aunque precisamente sus convocatorias internacionales con los "Bleus" le ayudaron a despejar la mente y a sentirse más tranquilo.



"Lo que pueda decir en redes sociales será retomado, a veces mal, por una mala traducción en España. Por supuesto que debo tener cuidado. Pero debo seguir siendo lo más natural posible", reflexionó.