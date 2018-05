El técnico barcelonista Ernesto Valverde no ha querido pronunciarse sobre el futuro fichaje del Atlético Antoine Griezmann por el Barcelona y ha asegurado que desconoce el interés: "No sé si (Luis) Suárez sabe algo, yo no".



Se refiere Valverde a unas declaraciones realizadas por el delantero uruguayo a un medio de su país, en las que aseguraba que se "enorgullecía" que el Barça fichara a jugadores de la calidad de Griezmann como en el pasado ocurrió con Dembélé o con Coutinho.



"Es un jugador que aporta muchísimo, lleva muchísimos años jugando a altísimo nivel, siempre peleando. Comanda arriba al Atlético y eso es fundamental. Bienvenido sea, porque no viene para quitarle el puesto a nadie sino con la ambición de querer ganar cosas importantes", ha dicho Luis Suárez sobre Griezmann.



Valverde ha comentado hoy que desconoce la situación. "No tengo ninguna duda de que está hablando de una forma figurada, todos somos cuidadosos con las declaraciones que hacemos y también con los equipos contrarios", ha dicho.



El técnico azulgrana ha asegurado que a lo largo de la temporada "salen muchos nombres" que son "jugadores que están en otros clubes". "Te preguntan tantas veces, que a veces respondes de una manera y otras de otra diferente", ha insistido.



EFE