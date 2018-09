Antoine Griezmann esta vez no tuvo participación en el 'The Best', no fue finalista al premio mejor jugador y tampoco estuvo en el once ideal. Sin embargo, eso no fue problema para que el francés 'juegue' a armar su equipo de ensueño... pero para el Atlético de Madrid. El futbolista 'colchonero' diseñó y publicó el once con el que sueña para su equipo.

A través de sus historias de Instagram, Griezmann dio a conocer cómo sería el Atleti invencible en el videojuego PES, en el que comparte ataque con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.



El técnico que eligió es nada menos que el alemán Klopp. La portería la custodia Oblak, que cuenta con una defensa formada por Bellerín, Alex Sandro, Sergio Ramos y Varane. En el medio campo marchan Modric, Pogba y Guillit; mientras que la delantera propone un tridente de temer: Griezmann, Cristiano y Messi.



El banquillo también es de ensueño, y lo conforman Szczesny, Azpilicueta, Salah, Sterling, Dembélé, Beckham y Gio Simeone.