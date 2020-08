La ‘revolución’ que plantea Ronald Koeman en el FC Barcelona es total. Y no se viene dando a nivel de fichajes: bajas y altas, sino también a nivel del sistema de juego que quiere para el equipo azulgrana. La ‘MSG’ llegó a su fin, y no solo porque Messi o Suárez estén en la rampa de salida, sino porque el técnico neerlandés no quiere a Antoine Griezmann en la posición en la que fue ubicado desde que llegó al Camp Nou.

Así lo hizo saber el propio técnico holandés en una entrevista para la televisión ‘NOS', en la que también desveló los planes que tiene con Frenkie de Jong.

“Con todo el respeto, Griezmann no es un extremo. Necesita jugar donde ha jugado toda su vida, con todas sus cualidades”, comentó, desmarcándose de las decisiones que tomaron Valverde y Setién de escorar al galo en la banda.

“Por eso creo que esto es lo más importante para un entrenador: conocer a sus jugadores y poder sacar el máximo de ellos, y eso empieza por ponerlos en su posición”, agregó.

De Jong, como en el Ajax

Koeman, como ya había adelantado algo en su presentación, no ve a De Jong en la posición que habitualmente estuvo jugando esta temporada, lo quiere como ‘pivote', donde destacó en el Ajax.

“El plan es empezar a jugar con Frenkie de Jong en la posición en la que jugaba en el Ajax y juega también con la selección nacional”, dijo Koeman. “Recuerdo que asistí a un partido del Barcelona y lo vi jugar en una posición y pensé para mí: “nunca lo pondría ahí”.

Y añadió: “Cuando inviertes en un jugador que ha costado tanto dinero tienes que hacerlo jugar en su posición, donde sí tiene la eficiencia que se espera de él. Creo que Frenkie ya mostró en el Ajax y en la selección cuál es su posición”.

