¿Más cerca de jugar con Messi? El crack que el Barcelona sacrificaría para fichar a Griezmann en verano

Antoine Griezmann ha vuelto a meterse en la agenda de fichajes del FC Barcelona para el verano de 2019. Según el diario francés 'L'Équipe', el club catalán se ha puesto de nuevo en contacto con el entorno del francés y habría esbozado un contrato hasta junio de 2024 por un salario anual de unos 16 millones de euros.



El problema para el FC Barcelona es que por mucho dinero que tenga, no podrá mantener a todos sus atacantes estrellas si Griezmann llega. Con Lionel Messi, Luis Suárez y Ousmane Dembélé como los intocables de Ernesto Valverde, el gran sacrificado apunta a ser el brasileño Coutinho.



Aunque apenas lleva más de un año como jugador del FC Barcelona, el futuro del crack sudamericano suena lejos del Camp Nou. Es el fichaje más caro en la historia del club, pero no ha terminado de explotar ni mucho menos justificar el porqué los azulgranas pagaron 160 millones (120 fijos +40 de variables) de euros por su pase.



Philippe Coutinho - Barcelona - 157.0 ME (Getty) Philippe Coutinho llegó al Barcelona en 2018. (Getty)

Ofertas no le faltan a Coutinho

Según publicó hace una semana el diario inglés 'Mirror', Coutinho siente que no vive sus mejores días en el FC Barcelona, no ha terminado de adaptarse y es por eso que estaría dispuesto a irse nada menos que al Manchester United , un club que haría todos los esfuerzos para pagar por su pase hasta 115 millones de euros.



Siempre según la citada fuente, Coutinho le ha comunicado a su círculo más cercano su intención de volver a Inglaterra. Sabe que el Liverpool no hará ningún esfuerzo por recuperarlo y pone su mira en Old Trafford. De hecho, ya empezó a ponerse en contacto con algunos referentes del vestuario del United.

¿Por qué Griezmann se quiere ir del Atlético de Madrid?

'L'Équipe' deja entrever que Griezmann, tras los fracasos de la temporada, se estaría planteando su futuro profesional y si el camino de continuar en el club de Madrid es el correcto.



Como se recuerda, Barcelona y Griezmann protagonizaron una larga novela en el mercado de fichajes justo antes del Mundial Rusia 2018, que terminó con la decisión del francés, vía documental, de quedarse en el Atlético de Madrid.

