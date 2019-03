Hoy rival, mañana compañero: Samuel Umtiti le abrió las puertas del Barcelona a Antoine Griezmann

Samuel Umtiti se ha referido al sonado fichaje de Antoine Griezmann por el FC Barcelona en el mercado de verano 2019. El también defensor de los azulgranas aseguró que le encantaría ver a su compatriota jugando junto a él en Camp Nou en la próxima temporada. Aunque antes le aconsejó tomar un buen consejo.

"¿Que si me alegraría si me dijeran que Griezmann vendría a Barcelona? Sí. ¿Tiene un lugar aquí? Sí. ¿Discutí el tema con él? No, en absoluto. Sé que está muy feliz en Madrid, que le va bien", dijo Umtiti en la rueda de prensa previa al Francia vs Islandia.



"El Atlético es un equipo que juega para él. En nuestra carrera tenemos que tomar decisiones que luego lamentamos... No sé, se siente bien allí, aunque podría jugar en cualquier club del mundo. Lo más importante es que él está feliz”, agregó el jugador del FC Barcelona.

Antoine Griezmann Antoine Griezmann rechazó al Barcelona en 2018. (Getty)

¿Por qué Griezmann se quiere ir al Barcelona?

El diario francés L'Équipe dejó entrever que Griezmann, tras los fracasos de la temporada, se estaría planteando su futuro profesional y si el camino de continuar en el Atlético de Madrid es el correcto. El francés quiere ganar títulos más importantes y como 'Colchonero' no lo está logrando.



Como se recuerda, Barcelona y Griezmann protagonizaron una larga novela en el mercado de fichajes justo antes del Mundial Rusia 2018, que terminó con la decisión del francés, vía documental, de quedarse en el club de San Blas-Canillejas.

