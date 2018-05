Pasan los días, el mercado de fichajes está cada vez más cerca de abrirse y el futuro de Antoine Griezmann sigue siendo una incógnita. No ha confirmado ni negado su llegada al Barcelona . Está dudando. Y es por eso que uno de los cracks del vestuario ha querido ayudarlo con un consejo de corazón.



En una conversación con periodistas, Jordi Alba elogió el juego del crack del Atlético de Madrid, calificó positívamente su posible llegada, aunque precisó que todo depende de él y negociación entre equipos. "Es un jugador que se asocia bien y tiene gol. Sería un gran fichaje, pero ya es algo que depende de él y del club", dijo.

Jordi Alba | FC Barcelona. (Getty Images) Jordi Alba. (Getty)

"Es algo que depende del club y del jugador, pero yo en su día tomé la decisión de jugar en el mejor club del mundo, de volver con los míos, cuando estaba contento en Valencia y me dolió mucho marcharme porque estaba muy bien allí y me sentía muy querido por la afición", agregó el lateral izquierdo de España.



Para finalizar, Alba sugirió que al delantero francés le vendría muy bien su fichaje por los azulgranas. "Pueden ser los mismos sentimientos, aunque no he hablado con él. Cualquier jugador quiere progresar y poder ir a mejor. En el Barcelona estaría muy bien"