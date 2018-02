El Atlético de Madrid ya se había quejado de que el Barcelona había negociado con el entorno de Antoine Griezmann para llevarse al delantero para el mercado de invierno. El tema quedó ahí con los culés negando las afirmaciones de la dirigencia colchonera. No obstante, tal como lo indican medios españoles, el Barza ya tendría muy avanzadas las negociaciones con el delantero francés para que sea su fichaje estelar para el mercado de verano en Europa. Griezmann quiere nuevos objetivos y su precio de salida sería alcanzable para el Barza.



A partir del próximo junio, Griezmann tendrá una cláusula de 100 millones de euros, por lo que los catalanes podrían conseguir el delantero adecuado para que se asocie con Luis Suárez y Lionel Messi. Tal como indican medios en España, Dembélé sería el jugador que sabría que su compatriota ya se encuentran buscando casa en Cataluña. ¿Podrá darse al final? En un mercado cada vez que paga más, podría aparecer otro interesado por Antoine.



En cuanto a otras noticias del Barcelona , y tratándose de ex jugadores, Neymar jugó "al gato y al ratón" con el Barcelona antes de fichar por el Paris St Germain, dijo Jordi Mestre, el vicepresidente del club del fútbol español.



El PSG pagó 222 millones de euros (277 millones de dólares) para activar la cláusula de rescisión de Neymar con el Barcelona el pasado agosto, lo que lo convirtió en el jugador más caro de la historia del fútbol.



El Barcelona pensó que Neymar iba a quedarse en el club y Mestre dijo que estaba seguro al 200 por ciento de que el brasileño estaría en el Camp Nou esta temporada.



"Más que el fondo, lo que más me dolió fueron las formas", dijo Mestre al diario Sport en una entrevista. "Estuvimos toda una gira hablando con él, con su padre (...) y no fueron transparentes", añadió.