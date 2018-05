Primero fueron los comentarios del presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, sobre una reunión con el entorno de Antoine Griezmann en octubre pasado y ahora fue la presencia del hermano del delantero galo, en el partido entre el Barcelona y el Real Madrid. De acuerdo a medios españoles, el hermano no fue por invitación de los culés, sino por invitación de Samuel Umtiti, quien le obsequió las entradas a Theo, el hermano de Antoine.



El hecho no deja de ser anecdótico y puede tratarse de un detalle que acerca más al seleccionado francés al Camp Nou para la próxima temporada. Como se sabe, la cláusula de rescisión de Griezmann será de 100 millones de euros, un pago factible para los culés.



"Lo vi (a Griezmann) el pasado verano (boreal) de vacaciones. Nos encontramos con él, como me he encontrado con otros jugadores", sostuvo. "Con su representante tenemos relación como la tenemos con otros representantes. Fue el pasado mes de octubre. Fue un encuentro, pero nada más", dijo Bartomeu a la radio RAC1.







Theo Griezmann estuvo en el Clásico en el Camp Nou. (Foto: Agencias)

"Hemos hablado con (el presidente del Atlético) Enrique Cerezo y (con el consejero delegado, Miguel Ángel) Gil Marín de muchas cosas. Pero de estos temas no es el momento de hablar", añadió.



El Barcelona está buscando reforzar su equipo tras ganar la liga española. El equipo catalán empató 2-2 con el Real Madrid el domingo en el clásico pese a que jugó la segunda parte con 10 jugadores tras la expulsión de Sergi Roberto, extendiendo su récord de partidos invictos a 42 encuentros.



El Barça también ganó la Copa del Rey esta temporada, pero fue eliminado sorpresivamente en los cuartos de final de la Liga de Campeones por la Roma tras llegar al duelo de vuelta con una ventaja de 4-1.