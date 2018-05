El final de temporada se acerca y con este, la posibilidad de que Antoine Griezmann se convierta en nuevo jugador del Barcelona. En Camp Nou ya reconocieron acercamientos y Luis Suárez hasta le ha dado la bienvenida al crack francés. Sin embargo, el Atlético de Madrid no acepta darse por vencido.



De hecho, el presidente del club rojiblanco, Enrique Cerezo, se ha reunido este martes con el jugador francés para convencerlo, con ofertas de distintos tipos, de que no fiche por el Barcelona al terminar la temporada. La reacción del 'Aleti' obedece a que Bartomeu reconoció acercamientos con el galo.

"Estamos analizando la temporada y ya veremos qué haremos con las entradas y salidas. Me lo he encontrado alguna vez en Baleares. No he hablado con él este año, sí lo hice con su representante en octubre. Con Cerezo he hablado de muchas cosas, pero no de esta", dijo el presidente del Barcelona el lunes en entrevista con 'RAC 1'.

Hay que recordar que Antoine Griezmann tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta el 2022. Aunque se trata de uno de los mejores jugadores del momento, su cláusula llega a los 100 millones de euros, una cifra baja considerando lo que hoy se paga en el mercado por jugadores como el del club 'Colchonero'.