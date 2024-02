En el mundo del fútbol, hay nombres que trascienden más allá de los límites de los terrenos de juego. Josep Guardiola es uno de esos nombres. El genio táctico, el arquitecto de equipos imponentes. Y en su última entrevista con ESPN, Pep no solo revela sus aspiraciones futuras, sino que también ofrece una visión fascinante de su filosofía. Y es desde su llegada al Manchester City, ha elevado el estándar de excelencia en el fútbol inglés. Conquistar el triplete la temporada pasada, culminando con la tan anhelada Champions, no fue solo un logro para el club, sino un testimonio del talento del español.

“Quiero seguir haciendo historia con el City”, declaró Guardiola en la entrevista, reflejando su mentalidad competitiva incansable. Con la vista puesta en el futuro, el entrenador catalán busca emular la hazaña del Real Madrid al ganar dos Champions League de forma consecutiva. Es un desafío monumental, pero para Guardiola, ningún desafío es demasiado grande cuando se trata de alcanzar la grandeza futbolística.

Sin embargo, más allá de los logros en el ámbito de los clubes, Guardiola revela un sueño personal que aún busca cumplir: dirigir a una selección nacional en un gran torneo internacional. “Me gustaría vivir una gran competición de selecciones”, confesó Pep. Su deseo de experimentar la emoción de un Mundial o una Eurocopa desde el banquillo refleja su amor por el juego en todas sus formas.

“Me gustaría tener la experiencia de vivir un Mundial, una Eurocopa, una Copa América, lo que sea. Me gustaría vivir una gran competición de selecciones. No sé cuándo, dentro de cinco, 10 o 15 años, pero me gustaría jugar un Mundial como entrenador”, declaró el también extécnico del Barcelona y Bayern Munich.

Pero, ¿cuál podría ser la selección a la que Guardiola dirigiría en el futuro? El entrenador español se mantiene diplomático al respecto, asegurando que no tiene preferencia por ninguna selección en concreto. Su disposición a aceptar cualquier desafío que se presente son rasgos que lo han definido a lo largo de su carrera.





Pep y una mirada al horizonte





Además, Guardiola ofrece una visión sabia sobre su propio futuro y la naturaleza impredecible del fútbol. Con un año y medio restante en su contrato con el City, el estratega español se muestra tranquilo. Reconoce que el fútbol es un juego de altibajos, y que mantener la mentalidad correcta es crucial en momentos de adversidad.

“Si lo hago mal, me voy a casa”, afirma Guardiola con humildad. Sus palabras son un recordatorio de que en el fútbol, como en la vida, el éxito nunca está garantizado. Sin embargo, con su talento, su determinación y su pasión por el juego, es poco probable que Pep se detenga pronto en su búsqueda de la grandeza.





¿A qué selecciones ha sido vinculado Josep Guardiola?





Dado el éxito que ha tenido a nivel de clubes en Barcelona, Bayern y Manchester City, el futuro del DT nacido en Santpedor ha sido relacionado con las selecciones de Brasil e Inglaterra. En el gigante sudamericano buscan un entrenador con la filosofía de Guardiola que los ayude a ganar la Copa del Mundo por primera vez desde 2002 y creen que Pep es el indicado.

Por otro lado, en Inglaterra conocen de sobra el trabajo de Josep Guardiola en el Manchester City. A diferencia de Brasil, la selección inglesa quiere al catalán en el banquillo como reemplazante de Gareth Southgate, pero después del Mundial 2026 de América del Norte.

Pep Guardiola tiene contrato con Manchester City hasta 2026. (Foto: Getty Images)

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO





Kylian Mbappé anuncia su adiós