Durante las últimas temporadas, Erling Haaland ha emergido como una destacada figura en el fútbol mundial. Gracias a su impresionante récord de goles, su capacidad para establecer nuevos hitos y los éxitos tanto individuales como colectivos que ha logrado, el delantero del Manchester City se encuentra inmerso en una intensa competencia por el título de mejor atacante en la actualidad. Su nombre está constantemente relacionado con algunos de los clubes más prestigiosos, especialmente con el Real Madrid. A pesar de que aún falta un mes y medio para que se abra la ventana de fichajes de invierno, los rumores no disminuyen. En este contexto, la representante del jugador, Rafaela Pimenta, ha expresado su opinión sobre el futuro del deportista.

Erling continúa siendo una de las principales alternativas para reforzar el ataque de los madridistas. En una entrevista con Relevo, Rafaela no excluyó la posibilidad de que el jugador deje el Manchester City en las próximas temporadas, enfatizando que el delantero tiene el control de su destino y siempre tomará decisiones que beneficien tanto a él como a su club actual.

“Él (Erling) es dueño de su destino. No solo ahora, sino toda su vida y al 100%. Nosotros, club y jugador. Estamos todos en el mismo barco. Las cosas tienen que ser conversadas, tratadas, de tal forma que todos estén bien. Cómodos y satisfechos de la experiencia que viven juntos”, empezó diciendo la representante.

“Haaland va a hacer siempre aquello que esté bien para él y para su club, el Manchester City. Cuando todos estén dispuestos a un cambio, se va a hacer. No es el tipo de jugador que va a decir ‘me voy, chao, no quiero saber nada’. No es así. Y no va a pasar porque el respeto va a antes de todo. Si se lo dan, él lo va a dar también”, agregó.

El City es consciente del gran interés que ha despertado el noruego en el Madrid. Hasta ahora, el futbolista, quien quedó en segundo lugar en la carrera por el Balón de Oro 2023, no ha compartido públicamente su opinión sobre la posibilidad de abandonar el club. Es muy probable que en las próximas semanas surjan las primeras ofertas por él, y resultará interesante observar cuál será la posición.





¿Cómo inició la carrera de Haaland?

La carrera de Erling Haaland comenzó en su Noruega natal, donde jugó en las divisiones juveniles de los equipos Bryne FK y Bryne Fotballklubb. En 2016, a la edad de 16 años, se unió al equipo de reserva del Molde FK, un club noruego de la primera división.

En 2017, Haaland hizo su debut con el primer equipo del Molde FK, donde marcó cuatro goles en su primer partido. Durante su primera temporada con el primer equipo del Molde, Erling Braut anotó 4 goles en 20 partidos.

En diciembre de 2018, Haaland firmó un contrato con el Red Bull Salzburg de la liga austriaca de fútbol. Durante su temporada de debut con el club, anotó 16 goles en 14 partidos de la Champions League y ayudó a su equipo a ganar la liga austriaca.

¿Cuándo llegó Haalando al Manchester City?

En enero de 2020, Haaland se unió al Borussia Dortmund de la Bundesliga, donde rápidamente se convirtió en uno de los delanteros más temidos del planeta. Para el 2022-23, arregló con el Manchester City por una suma cercana a los 70 millones de euros.

¿Cuántos goles lleva Haaland en la temporada 2023-24?

Durante la temporada 2023-24, en su etapa con el Manchester City, Erling Haaland está mostrando un rendimiento excepcional tanto en la Premier League como en la Champions League. Sus 17 goles y cuatro asistencias en 16 partidos son una evidencia sólida de su impresionante capacidad goleadora, lo que lo coloca en posición de desafiar todos los récords de goles existentes y por establecer.





