Si algún hincha del Real Madrid daba por muerto el interés merengue por Harry Kane , el lunes, tras el triunfo de Inglaterra ante España, se confirmó que el delantero inglés aún sigue muy presente en la agenda de Florentino Pérez y Julen Lopetegui. La exhibición del atacante ante Sergio Ramos y Nacho ha provocado que en la 'Casa Blanca' se vuelvan a plantear la posibilidad de ficharlo, aunque con una condición: el tema económico.

Lo único que frena al Madrid para hacerse de Kane es el monto que pide el Tottenham para dejarlo: 250 millones de euros. Una suma que la directiva del Madrid no está dispuesta a desembolsar. De hecho, según información desde España, en el Bernabéu han puesto como condición para fichar a 'Hurrikane', que su costo no supere los 140 'kilos'.



Por lo demás, en el Real Madrid siguen encantado con Harry Kane, a quien ven como el reemplazante ideal de Karim Benzema: capaz de jugar en colectivo fuera del área y con ese olfato goleador que tantas veces le han exigido al francés. Algo así como una versión mejorada del 'Gato'.



Recordemos que tras el duelo en Sevilla por la Liga de Naciones, al delantero inglés le consultaron sobre la posibilidad del Madrid, a lo que él contestó: "Lo siento, hoy no es el día. Lo siento". Una respuesta que ha abierto una pequeña luz de esperanza en la afición madridista pues Kane no negó esa opción de forma tajante.



Por el momento todo aún está intenciones, aunque tal vez para enero, cuando se abra otra vez el mercado de fichajes, el atacante tome una decisión y, por qué no, se convierta en el fichaje más caro del Real Madrid.