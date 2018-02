No todo es fácil para el Real Madrid. Antes rompía el mercado y se llevaba el jugador que quería para esa temporada. Ahora las ofertas son ridículas sumas de dinero que hacen pensar más de una vez el fichaje de un futbolista. Los madridistas quieren que Harry Kane sea el nuevo ‘9’ del club, para lo cual se debería pagar la suma de 200 millones de euros. Daniel Levy, presidente del Tottenham, ha dado su respuesta a los medios de prensa, si es que alguna institución quiere a la Bota de Oro. Y su precio no es solo eso, habría una petición de Kane.



Según medios ingleses, el delantero inglés quisiera que el Real Madrid fiche a Toby Alderwireld. El central belga, de 28 años, es uno de los referentes de los ‘Spurs’ y goza de la confianza de Kane, así como la de ex compañeros como lo han sido Luka Modric y Gareth Bale. Kane mantiene una buena relación con él y le sugeriría el fichaje a Florentino Pérez.



El Real Madrid , con problemas en la defensa, podría estudiar la petición. Solo Sergio Ramos es indiscutible en el equipo, dado que Raphael Varane no ha terminado por ser ese futbolista que se pensaba hace varias temporadas. Los merengues adolecen de más jugadores en esa posición, y el fichaje de Alderwireld podría ser una alternativa de cara al futuro.



Por otro lado, Zinedine Zidane, no quiso mirar su futuro más allá de final de temporada ni desmentir las palabras de Sergio Ramos sobre la posibilidad de marcharse incluso si gana de nuevo la Champions League, y confesó que siente "muchísimo desgaste" en su puesto.



"Es muchísimo desgaste, seguro más en el Real Madrid que en ningún club y claro que puede llegar un momento en el que tiene que haber cambio, bueno para todos, para el club, los jugadores y el entrenador. No es el momento, pero seguro que sí. Hay más desgaste en esta profesión y aquí que en otro sitio", señaló.



En tres ocasiones fue preguntado Zidane por su futuro tras las palabras del capitán Sergio Ramos tras el triunfo frente al PSG, cuando dejó abierta la puerta de salida al técnico francés aún ganando la tercera Champions consecutiva.