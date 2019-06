¡¿Cuánto más, por favor?! Nueva pista sobre la fecha del anuncio del fichaje de Hazard por el Real Madrid

Despierta pasiones. La llegada de Eden Hazard al Real Madrid ya casi es un hecho y, según la última información que brindó el programa 'Jugones', el acuerdo entre las partes es total. El arribo del volante belga al Santiago Bernabéu es una de las más esperadas por los hinchas 'blancos' en mucho tiempo. Tras una temporada para el olvido, muchos creen que el aún jugador del Chelsea será capaz de comandar el nuevo proyecto del club.



Es así que en la capital española no se habla de otra cosa que no sea de cuándo será anunciado Hazard. Tanto que ni sus propios compañeros de selección son capaces de mostrarse ajenos a la situación. En este sentido, fue el volante del Manchester City, Kevin de Bruyne, quien tomó la palabra y habló con los medios sobre el caso del '10', animándose incluso a revelar cuántos días más habrá que esperar.

"Eden está esta semana como ha sido siempre. Somos profesionales, sabemos cuál es nuestro trabajo y que habrá varios traspasos en nuestras carreras. Está bien, sabe lo que tenemos que hacer en los próximos cinco días y después estaremos todos de vacaciones'', expresó De Bruyne, dejando en claro que Hazard se encuentra concentrado en lo que será el próximo duelode Bélgica contra Kazajistán.

''Todos le vemos yéndose a España. Después de este parón internacional, tendrá tiempo para hacer lo que incumbe al Chelsea y al Madrid. Si pasa algo, sé que no pasará en los próximos cuatro o cinco días.Tras los partidos, tendrá tiempo de sobra. Se ha ganado esta oportunidad con su trabajo, si no no vendrían a buscarle", agregó el jugador, que volvió a hacer hincapié en que la llegada de Hazard a su nuevo equipo no se sabrá sino hasta después de la fecha FIFA de selecciones.

¿Su precio? A falta de ser confirmado, rondaría por los 100 millones de euros. Una verdadera ganga, por un jugador que está considerado como uno de los tres mejores del mundo en la actualidad. Fueron siete temporadas las que pasó Hazard en el elenco londinense, con el que también se llevó títulos locales como la Premier League. En Real Madrid lo esperan con los brazos abiertos para que comparta vestuario con otras estrellas como Luka Modric, Karim Benzema, Sergio Ramos y Marcelo.



