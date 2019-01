Solo falta la firma: el preacuerdo y exorbitante sueldo que le ofrece el Real Madrid a Eden Hazard para 2019

Real Madrid prepara un 'bombazo' para el mercado de fichajes de verano. Se trata nada menos que de Eden Hazard , de quien dicen ya tiene un preacuerdo con el equipo español para mitad de año. De acuerdo al periodista Eduardo Inda, el todavía crack de Chelsea está solo a una firma de cumplir el sueño de vestirse de merengue para el 2019-20.



Tal como apunta la citada fuente durante su participación en las tertulias de 'El Chiringuito', Real Madrid ha terminado de convencer a Eden Hazard con un contrato de cinco temporadas a razón de 13 millones de euros netos por cada una. De esta manera, el belga pasaría a ser el segundo madridista mejor pagado detrás de Gareth Bale (15 millones) .

Además, de los 13 millones fijos, Real Madrid le ofrece a Hazard 3.5 en variables, que se dividen en un millón extra por ganar LaLiga, otro más si consigue el Balón de Oro y finalmente 1.5 más si el equipo blanco consigue otra Champions League.

Otro guiño de Hazard a Real Madrid

En una entrevista concedida a 'France Football' , Hazard dejó abierta la puerta para su llegada a Valdebebas. "¿Si me agradaría fichar por el Real Madrid? ¿Por qué no?", indicó la estrella de los 'Blues' ante el medio francés.

Cuestionado sobre la figura de Zinedine Zidane, que siempre deseó su fichaje para el Real Madrid y se lo solicitó varias veces al club sin algún éxito, Hazard explicó que su vínculo con Zidane no es decisivo para fichar o no por el Real Madrid.



"No, nunca he tenido noticias de Zidane. Si él fuera al United mañana, por ejemplo, yo no estaría allí. El Madrid sin Zidane es diferente, pero sigue siendo el Real Madrid", sentenció el delantero belga del Chelsea.