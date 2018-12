No ve la hora de cumplir su sueño. Por enésima vez Eden Hazard ha manifestado su gusto por el Real Madrid , ahora en una entrevista con su excompañero en el Lille Christophe Dugarry, de Radio Montecarlo. El mediocampista belga volvió a mostrar su preferencia por la 'Casa Blanca': "Me conoces, siempre amé al Madrid", dijo el actual futbolista del Chelsea.

"Tú me conoces, siempre he amado al Real Madrid, incluso antes de Zidane, veremos qué pasa. Como dije, estoy terminando este año con Chelsea, todavía tengo un año de contrato. Después de este año, ya veremos", confesó Hazard, en lo que cuenta como un nuevo 'guiño' al elenco español.

"El nuevo entrenador (Sarri) piensa el fútbol como yo, así que ya veremos. La familia está en Londres, yo voy a tener 28 años... No quiero tener ningún arrepentimiento al final de mi carrera. Es una decisión que voy a tomar. No sé cuándo, pero la tomaré", agregó.

Recordemos que hace una semana, el medio 'Onda Cero' reveló que el Madrid ya había llegado a un acuerdo por Hazard. Florentino Pérez pagaría la suma de 170 millones de euros, aunque en la operación entraría Mateo Kovacic como parte de pago.