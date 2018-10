No, por ahora. Así ha quedado claro, al menos por el momento. El plan de Real Madrid era tentar a Eden Hazard para incorporarlo en enero del próximo año, cuando el mercado de invierno se abra en el 'Viejo Continente'. Sin embargo, los madridistas tendrán que esperar, por lo menos, hasta el verano 2019.



El mediocampista está concentrado con la selección de Bélgica para jugar los partidos por fecha FIFA. No obstante, ese detalle no ha sido impedimento para que el 'Duque' sea consultado sobre salir de Chelsea iniciando el año entrante.



"Ya he dicho mucho sobre mi futuro, pero no es una opción salir en enero", aclaró Eden Hazard, consultado por 'Sky Sports' sobre las informaciones que lo ven en el Real Madrid para arrancar el año 2019.



El volante continuó jugando con su futuro con los periodistas e incluso dejó entrever que le gustaría jugar en España "para ganar el Balón de Oro", bromeó.



"¿Si soy el mejor jugador del mundo desde el Mundial? Sí, pero puedo ser aún mejor", añadió entre risas Eden Hazard. El volante inició la semana asegurando que su gran sueño desde siempre ha sido el R eal Madrid.