''No me comparen con lo incomparable'': Hazard se rinde a los pies de Messi a su llegada al Real Madrid

Con los pies sobre la tierra. Eden Hazard , nuevo fichaje y jugador del Real Madrid por las próximas cinco temporadas, volvió a dar que hablar en una entrevista luego de que fuera consultado por si se podría comparar con el astro argentino del Barcelona, - ahora, su nuevo rival - Lionel Messi. El extremo belga que será presentado este jueves en el Santiago Bernabéu, fue claro con su respuesta acerca del '10' blaugrana. ¿Qué dirán los madridistas?

Bueno, lo cierto es que tal parece que Hazard le guarda mucho respeto a la carrera de Messi, y no dudó en hacerlo notar por un instante. A la pregunta en cuestión, el exjugador del Chelsea señaló que ''no, es imposible. Es cierto que tenemos algunas similitudes: los dos somos pequeños, los dos somos rápidos... Pero él marca en todos los partidos, yo no. No podemos ser comparados con el incomparable'', demostrando así una vez más su admiración por el argentino.

Sin embargo, pese a que algunos hinchas del Real Madrid se vean sorprendidos por estas nuevas declaraciones de su fichaje estrella de esta temporada, estas no resultan ninguna novedad para quienes han seguido la carrera de Hazard desde hace unos años. Solo por poner un ejemplo, en enero, Eden se rehúso a comparar a Messi con Cristiano Ronaldo diciendo que ''no hay dos mejores jugadores de la historia, solo hay uno, él, Leo Messi''.

Es de familia. En otra oportunidad, Hazard contó también que en la intimidad de su casa todos sus hijos y él se consideraban fans de Messi por todo lo que la estrella del Barza ha logrado a sus 31 años. Si bien es cierto que Eden tiene un ídolo, que curiosamente ahora le va a entrenar: Zinedine Zidane, el belga considera que el mejor de todos los tiempos es y será siempre su nuevo rival en LaLiga Santander: Lionel Messi.



► Acuerdo entre Barcelona y Ajax por De Ligt, pero falta definir este gran detalle



► Di María y los cracks que jugaron con Cristiano y Messi



► Argentina celebró empate 0-0 con Japón por Mundial Femenino



► Vinicius y una respuesta que hará estallar al Real Madrid