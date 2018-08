Lo convertirían en el fichaje más caro de la historia. Incluso por encima de Neymar. En el Real Madrid aún no dan por perdido a Eden Hazard , y en la recta final del mercado de traspasos de la Liga Santander, Florentino Pérez estaría planeando ofrecer más de 220 millones de euros al Chelsea por el fichaje del mediocampista belga, según informó el 'Sunday Express'.

Pese a que el técnico de los 'Blues' insiste y sigue presionando a los directivos que Hazard no saldrá, e incluso calificó de "imposible" la opción de que su jugador estrella abandone el equipo, en el Madrid no piensan igual y continuarán presionando para llevarse al belga en reemplazo de Cristiano Ronaldo.



En ese sentido, dese la 'Casa Blanca' estarían dispuestos a colocar toda la carne en el asador en la recta final del mercado de la liga española, que se cierra el 31 de agosto.



Como se recuerda, el contrato del también ex Lille vence a mediados de 2020 y hasta el momento no hay renovación a la vista. Además, el Real Madrid fichó a Thibaut Courtois y 'utilizarían' a su compatriota para convencer de una vez por todas a Hazard.