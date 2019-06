Su destino es Tokio: el gran sueño de Eden Hazard que va más allá del Real Madrid

Eden Hazard cuenta las horas para ser oficializado como nuevo jugador del Real Madrid para las próximas temporadas, iniciando así uno de sus grandes retos y cumpliendo el anhelo de muchos aficionados y directivos allegados al club merengue. Sin embargo, ese no sería el único desafío que le quita el sueño.

Hazard sueña con estar en los próximo Juegos Olímpicos Tokio 2020 con la Selección de Bélgica, así lo hizo saber el entrenador de la Selección Sub 21, Johan Walem, durante un evento organizado por el Comité Olímpico Belga en el estadio del Anderlecht, reconociendo el deseo del jugador y capitán de la mayor de estar presente en el próximo evento olímpico.



"Hazard ya me preguntó si podía venir a Tokio", dijo el entrenador, aunque no aseguró su presencia al recalcar que " con él nunca se sabe, pero primero tenemos que clasificarnos. Una selección es difícil de componer. Actualmente tengo más de 30 jugadores y reducir a 23 será una tarea infernal. Sería aún peor si me llevara a jugadores de más de 23 años".



Y es que a pesar de que las selecciones de fútbol que participan en el magno evento deportivo que reúne a varias disciplinas cada cuatro años, son Sub 21, está permitido que hasta tres jugadores mayores de 23 años puedan ser incluidos y el próximo extremo del Real Madrid podría aprovechar eso para decir presente en la siguiente cita deportiva.



Todavía falta que la Selección de su país se clasifique a las Olimpiadas de Tokio y que Hazard vea cuál será su papel en el Real Madrid la próxima temporada para que, de acuerdo a ello, pueda cumplir con uno de sus sueños.

