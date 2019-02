El Chelsea elige al crack: la mega operación del Real Madrid para llevarse a Hazard

No solo se habla del Barcelona vs. Real Madrid en la capital de España, sino también del mega crack que puede llegar al Santiago Bernabéu de cara al 2019-2020. Si bien Florentino Pérez no ha sacado la chequera para el presente torneo, se especula que sí lo hará de cara a la próxima temporada, en donde necesita de un jugador de gran envergadura para comenzar a llenar la grada de un estadio que ha quedado un poco vacío tras la partida de Cristiano Ronaldo.



El nombre del futbolista top es Eden Hazard , quien en numerosas ocasiones ha confesado su deseo de jugar en el Real Madrid. Florentino lo sabe, su compañero Thibaut Courtois también y miembros del Chelsea solo esperan una operación en donde todas las partes queden contentas con el traspaso, es decir Chelsea, Real Madrid y el mismo Hazard.



En ese sentido, el diario ‘Daily Mail’ asegura que el Real Madrid le hará una jugosa oferta a los ‘Blues’ por el ‘Duque’. En Stamford Bridge tan solo tienen que escoger entre Isco (quien no cuenta para Santiago Solari) y Marcos Asensio, jugador que aún no ha explotado todo su potencial en un equipo que ha sufrido altas y bajas en la presente curso del campeonato.



Sumado a ellos, vendrá una oferta económica en la que el Chelsea tan solo aceptará, puesto que Eden Hazard termina contrato para el 2020. En Inglaterra prefieren recibir una buena suma de dinero y un jugador del Real Madrid que el belga llegue a coste cero.



Así están las cosas. Se juega el Barcelona vs. Real Madrid, pero también se jueguen las ofertas para el mercado de fichajes de verano. ¿Llegará finalmente Hazard al Bernabéu?