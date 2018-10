Había sido una de las figuras del Mundial de Rusia 2018 y, con la salida de Cristiano Ronaldo a la Juventus, el Real Madrid tocaba a la puerta de Eden Hazard. Florentino Pérez lo quería para la versión 2018-19 de los madridistas y Julen Lopetegui había dado el ok a su fichaje. Sin embargo, no siempre que el Madrid te quiere, te ficha. A veces hay clubes que no permiten la salida de jugadores, así como futbolistas que no ponen trabas a un club que les dio la oportunidad de brillar en Europa. Así fue el caso de Hazard, el ‘Duque’ de Stamford Bridge.



“El Chelsea fue claro conmigo (en verano). No podía irme del club. Y lo acepté. De todos modos... me quedase o me fuese, iba a ser feliz. No lamento esa decisión en absoluto". Al belga le gustaría probar nuevas experiencias, pero no querría salir del Chelsea de cualquier manera”, declaró el volante belga en una entrevista con ‘Telefoot’.



“Cuando se toman las decisiones puedes enfadarte y, a menudo, tienes la última palabra. Pero yo nunca intentaré chocar con el club. El Chelsea me ha dado mucho. Salí de Lille de buenas maneras y quiero hacer lo mismo aquí", agregó el ‘Duque’.



Las posturas parecen claras, Maurizio Sarri, técnico del Chelsea, aseguró de forma tajante en una entrevista al 'Corriere dello Sport' que "Hazard se queda aquí". Por su parte, el jugador se mostró muy firme en una rueda de prensa con Bélgica, y cuando un periodista de 'Sky Sport' le preguntó si había alguna posibilidad de irse en invierno, respondió con un rotundo "no".



Las conclusiones llevan a dos caminos: o se logra que el Chelsea y Hazard cambien de opinión antes de enero; o la salida del belga deberá retrasarse, como poco, hasta el próximo verano. Sea como sea, el extremo belga tiene clara una cosa: si sale del Chelsea, no lo hará de mala manera.