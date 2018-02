Los rumores no cesan en Europa. Primero Neymar, luego Mohamed Salah y después Eden Hazard. En Inglaterra como en España se habla de la intención de Florentino Pérez de llevarlo al Real Madrid , aunque el delantero belga prefiere no ver esa posibilidad hasta que se haga concreta. En otras palabras, el popular ‘Duque’ considera que la oferta debe llegar a las oficinas de los ‘Blues’ para posteriormente él estudiarla, así como el club. Hazard es agradecido con los directivos de Stamford Bridge, se siente cómodo en el club y cambiar de equipo podría darse en el futuro, más en un corto plazo tal como se piensa.



Así lo hizo saber en una entrevista para Telefoot. "Es fútbol, y todo puede pasar. Pero en fútbol tampoco puede pasar todo. Cada año hablan del Real Madrid o del PSG. Y cuando quiera cambiar de club, lo haré. Pero en este momento estoy bien donde estoy. Aún tengo dos años de contrato, los aficionados me quieren, mi familia disfruta viviendo aquí... ya veremos", dijo el belga sobre una posible transferencia en el mercado de pases en Europa.



Hace unos meses, Hazard tuvo que regañar públicamente a su pase, por asegurar que no renovaba con el Chelsea por estar esperando una oferta del Real Madrid. ¿Será una estrategia del belga? Todo hace indicar que no. Hazard prefiere concentrarse en la Champions League y luego en la Selección en su participación en el Mundial de Rusia 2018.



