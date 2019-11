Vinicius Junior sobre Benzema: "Siento que tengo una conexión especial y aprendo de él"

El jugador del Real Madrid , Vinicius Junior , declaró este lunes en el programa ' Campo de estrellas', del canal de televisión del club, que siente que tiene "una conexión especial" con el delantero francés Karim Benzema , desmintiendo así informaciones que especulaban una mala relación con el delantero y otros pesos pesados del club.

Al referirse a sus compañeros de equipo Vinicius comentó: " Marcelo siempre me aconseja sobre qué debo hacer dentro y fuera del campo. Me hace muchas bromas y a su lado todo está bien. Con Karim siento que tengo una conexión especial y aprendo de él. Antes de los partidos habla conmigo y me dice lo que tengo que hacer para el equipo ".

Al recordar su fichaje por el Real Madrid, dijo: "Lo del Real Madrid pensaba que no era verdad. Los periódicos hablaban y yo no sabía nada. Vino la propuesta del Real Madrid y tenía que elegir en dos días. Mi padre me dijo que eligiera con el corazón. En Brasil no hay nada parecido a lo que tiene Madrid: la ciudad, el Bernabéu, los jugadores…".

"El día de mi presentación estaba un poco nervioso porque tenía que hablar en español y no había estudiado todavía. Ronaldo vino a Madrid sólo para estar conmigo en mi presentación en el Santiago Bernabéu. Es una leyenda del fútbol y aquel fue uno de los días más felices de mi vida", agregó.

Recordó sus inicios

Asimismo recordó cómo le fue cuando comenzó su carrera: "Todas las cosas que hago en el campo ahora las aprendí jugando al fútbol sala. De pequeño quería aprender y evolucionar siempre. Debuté con 16 años en el Flamengo y fue muy importante disfrutar de ese momento. Le debo todo a mi familia. Quería ayudarles y que pudieran estar a mi lado".

También rememoró la lesión que sufrió en la Liga de Campeones: "Fue un día muy triste. Estaba jugando muy bien, me lesioné y además perdimos. Fue un día muy difícil para mí, para mi familia y el equipo. No podía ayudar en aquel momento. Ahora estoy trabajando con el míster y me dice que tenga tranquilidad porque van a salir las cosas".

Sobre la afición del Real Madrid dijo: "Tener esa conexión y proximidad con los aficionados es algo muy bueno. Saben que puedo ser uno de los mejores del Madrid, que soy joven y que estoy muy feliz".

"El Vinicius Jr. del futuro lo veo en el Real Madrid. Siempre tengo que dar gracias a Dios y a mi familia. Mi familia lo es todo para mí y cuando ellos están felices, yo también lo estoy. Creo que consigo contagiar a todas las personas que viven a mi alrededor y por eso me quieren mucho", comentó.

