El Real Madrid no fichará en el mercado de invierno, pese a los últimos rumores que acercaron a Mauro Icardi en el equipo madridista. Florentino Pérez y la directiva del club trataron de convencer hasta el último momento a Zinedine Zidane de fichar un jugador para repotenciar a la plantilla de cara a la última temporada, a lo que el técnico francés aludió que son los mismos jugadores que deben afrontar este mal momento y ganar la Champions League, el único torneo en disputa que les queda. Eliminados de la Copa del Rey y a 19 puntos del Barcelona, Zidane ha confiado en sus futbolistas, mientras que se estudia el fichaje para el verano.



¿Mauro Icardi o Harry Kane ? El Real Madrid fichará a un delantero en reemplazo de Benzema, quien esta vez tiene todo para irse a otro club en la próxima temporada. Sin embargo, ¿será el delantero del Inter de Milán o el de Tottenham? Si esta vez se creía que Florentino Pérez sería quien decidiría la contratación, medios españoles informan que esta vez no será así.



De acuerdo a informaciones, Sergio Ramos será el futbolista que decida quien vendrá a la plantilla. Tratándose de referentes en Italia como en Inglaterra, la calidad de cada uno no está discutida, no obstante, si los rumores que circulan dentro de cada entorno. Mientras que Kane es un jugador bien visto por sus compañeros, Icardi no es el caso, por el pasado con Maxi López y todo lo que han comentado jugadores y ex futbolistas, como Diego Maradona.



Con Neymar descartándose para la temporada 2019-20, el Real Madrid tendría dinero para invertir en Harry Kane, a quien el presidente del Tottenham, Daniel Levy, ha tasado en más de 200 millones de euros. El mercado de fichajes en Europa se ha disparado.