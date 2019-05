El infarto de Casillas: la operación a la que fue sometido de última hora en Portugal

Un golpe para todos los fanáticos del fútbol, un susto que generó eco en todo el mundo. Mientras el Porto se encontraba realizando sus entrenamientos , Iker Casillas sufrió un infarto y tuvo que ser llevado inmediatamente al hospital para ser intervenido por parte de doctores. De acuerdo a TVI24, citando a las fuentes médicas, el español fue sometido a un cateterismo y se encuentra fuera de peligro en la actualidad. Iker está estable y con el problema resuelto.



El mismo aclara que se le colocó un stent, un turbo perforado que se le pone en un vaso sanguíneo o arteria que se haya obstruido con el fin de reabrirlo y que se mantenga abierto. Actualmente, el ex portero del Real Madrid ya está consciente, aunque no volverá a jugar por lo que resta de la temporada por el bien de su salud y evolución en los próximos días.



El pasado 20 de marzo, Iker Casillas había renovado con el Oporto hasta 2021. "Apostar por alguien de casi 38 años no es fácil, pero desde el primer momento me ha dado la confianza. Mi renovación es importante porque supone seguir vinculado al club, la ciudad y el país", declaró aquel día el guardameta español.



El exportero del Real Madrid, que estaba completando una gran temporada llegando a jugar los cuartos de la Champions, cumple con esta su cuarta temporada en el conjunto portugués, donde llegó en verano de 2015 procedente del Real Madrid. Ha defendido la portería de los dragones en 156 partidos y ha sumado a su extenso palmarés la conquista de una Liga portuguesa (2017-2018) y dos Supercopas de Portugal (2018 y 2019).



