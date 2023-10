Barcelona perdió el ‘Clásico’ ante Real Madrid (1-2) de manera insólita, luego de una remontada donde Jude Bellingham fue el protagonista con un gol en el tramo final del partido. Esta situación no ha caído para nada bien en tienda azulgrana e Ilkay Gündogan es el primer jugador en salir al frente para reconocer que no fue uno de sus mejores partidos y, además, condenó la reacción del vestuario, quienes no se mostraron tan molestos como el alemán, quien no ha reaccionado de la mejor manera.

“Quiero ser honesto, pero sin pasarme. No quiero decir algo erróneo, siendo sincero, pero estaba en el vestuario y obviamente la gente está disgustada, pero después de un partido tan importante y un resultado así de injusto me gustaría ver más frustración, enfado y decepción. Y esto es parte del problema”, afirmó contundente Gündogan.

Ilkay Gündogan marcó el 1-0 del Barcelona sobre el Real Madrid. (Foto: Getty Images)

“No vine aquí para perder este tipo de partidos o permitir que se abran estas brechas. Yo también tengo responsabilidad como jugador veterano para no permitir que el equipo deje que pasen estas cosas. Necesitamos resistencia”, agregó el futbolista de la Selección de Alemania.

Para Gündogan no hay partido fácil y esto se ve evidenciado en su opinión sobre lo que podría pasar en los próximos clásicos de la temporada. Con notoria disconformidad, el mediocampista lanzó una crítica a sus compañeros por su reacción tras perder un partido clave.

“Tienen que aflorar más emociones cuando pierdes, cuando sabes que puedes jugar mejor y hacerlo mejor en ciertas situaciones, y no reaccionas. Esto luego se traslaa al campo. Tenemos que dar un paso muy grande en ese aspecto porque si no el Real Madrid e incluso el Girona se van a escapar”, mencionó.





¿Qué se viene para Barcelona?

Barcelona volverá a jugar la próxima semana cuando visite a la Real Sociedad por la décima segunda jornada de LaLiga 2023-24. Dicho compromiso está programado para el sábado 4 de noviembre desde las 3:00 p.m., se disputará en el Reale Arena y será transmitido para toda Latinoamérica por las señales de DSports y DGO.

Debido a que los ‘azulgranas’ están en la pelea por el liderato de la tabla de posiciones del fútbol español, están obligados a sumar de a tres para no perder pisada en esta etapa de la temporada. Recordemos que la última vez que ambos equipos se vieron las caras fue por la fecha 35 de la temporada pasada, con triunfo de los vascos por 1-2 con goles de Mikel Merino y Alexander Sørloth; Robert Lewandowski anotó el descuento para los culés.





