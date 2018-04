El capitán del Barcelona , Andrés Iniesta , desvelará este viernes su futuro en el club azulgrana, tras el entrenamiento a mediodía en la Ciudad Deportiva.



A pesar de que el club no ha convocado a los medios, según ha podido saber EFE la idea del centrocampista internacional español es reunirse primero con sus compañeros en el vestuario y trasladarles sus planes, y posteriormente citar a la prensa.



El propósito del jugador es cerrar su etapa en el club azulgrana, tras veintidós años, e iniciar un nuevo ciclo en la Liga China. Sin embargo, el ‘Cerebro’ aún no define que club, puesto que las negociaciones se han entrampado con el Chongqing. Iniesta pide 20 millones de euros netos por cada temporada y el presidente no ha dado el visto bueno a semejante cifra.



Iniesta dará más detalles en la comparecencia ante los medios en la Ciudad Deportiva, en una cita en la que se espera que el capitán esté arropado por sus compañeros.



El pasado octubre, Iniesta firmó un contrato de por vida con el Barcelona, en un acto ante los informadores en el que subrayó que deseaba ser "trascendente" en el equipo.



No obstante, a un mes de cumplir los 34 años, el jugador ha optado por una salida del club, después de dos largos y exitosos decenios en el Barcelona, con el que debutó en la Liga el 21 de diciembre de 2002 en Mallorca (0-4).



Iniesta levantó la Copa del Rey con el FC Barcelona tras ganar el trofeo en la final del pasado sábado contra el Sevilla y este fin de semana se podría proclamar campeón de Liga. Sería su título número 32 de azulgrana, a los que se suman las dos Eurocopas (2008 y 2012) y el Mundial con España