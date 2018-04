Por estas horas, jugadores, hinchas y hasta periodistas se despiden de Andrés Iniesta ante su inminente partida al fútbol chino. Uno de ellos ha sido nada menos que Tomás Roncero, quien a través de un video le ha dejado un emotivo discurso al crack del Barcelona.



El también periodista de 'AS' le deseó suerte a Iniesta en su nueva aventura en el fútbol chino, agradeció lo que hizo por la selección de España en el Mundial 2010 aunque dejó un mensaje que no va a gustar entre los seguidores de Messi.

Y es que Roncero afirmó que era Iniesta el jugador que hace ocho años merecía ganar el Balón de Oro y explicó las mañas del Barcelona para convertir al argentino en el monarca del fútbol mundial en esos tiempos.

"Que sepa todo el mundo que este señor (Iniesta) en 2010 debió ganar el Balón de Oro y no lo ha ganado no porque no lo votaran, sino porque el propio Barcelona se encargó de que había votar por Messi, que todos con Messi", dijo Roncero.



Finalmente, este periodista hincha del Real Madrid espera que Iniesta veo el premio de vuelta a sus manos. "Espero Andrés, que algún día Leo te lo devuelva. Ese Balón de Oro se lo ha quedado él por la patilla", agregó.