Cristiano Ronaldo es uno de los futbolistas que más seguidores tiene en Instagram. Sin embargo, así como hay muchos cibernautas que lo aman, también hay otros que no pierden la oportunidad para burlarse del crack del Real Madrid.



Y ha pasado precisamente este domingo luego del profundo corte del que fue víctima el portugués frente al Deportivo La Coruña por la Liga Santander. Cuando se tiró a cabecear, se llevó un golpe contra el botín de un contrario.



Como era de esperarse, los memes en Instagram no han tardado en viralizarse. De hecho, el crack del Real Madrid no deja de ser el objeto de las burlas y a continuación te dejamos los memes más virales de este hecho.



Hay que recordar que Cristiano Ronaldo tiene en Instagram casi 120 millones de seguidores gracias a sus 2161 publicaciones.