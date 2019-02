"Cuando no...": contundente mensaje de Isco a Solari por no darle oportunidades [FOTO]

Isco tuvo que ver el Clásico entre Barcelona vs. Real Madrid por la ida de semifinales de Copa del Rey desde el banco. No entró y sí lo hicieron sus compañeros Gareth Bale, Marco Asensio y Casemiro... y tal parece que la relación entre el malagueño y el técnico Santiago Solari no da para más.

Antes del choque entre Real Madrid y el cuadro culé, el ex futbolista blanco Rubén de la Red sostuvo que "el club no espera a nadie, en la plantilla todos son buenos y el que no está a la altura debe dar un paso al costado". Ante esto, Isco tuvo respuesta.

"Totalmente de acuerdo con De la Red, pero cuando no gozas de las mismas oportunidades que tus compañeros, la cosa cambia... aún así sigo trabajando y luchando mucho a la espera de ellas. ¡Hala Madrid", indicó Isco.

De esta manera, el ex Málaga hace un llamado a su entrenador para que, a su parecer, sea más justo y le dé más minutos en los terrenos de juego.

Por otra parte, Isco se entrena con normalidad para el partido del Madrid este sábado ante el Atlético por LaLiga Santander. Si gana de visita, subirá al segundo puesto del torneo local.