Isco no la pasa bien en el Real Madrid. El volante no ha sido titular en la liga española desde que el entrenador argentino Santiago Solari asumió en octubre, y la prensa local ha dicho que el jugador podría abandonar el equipo merengue en la apertura del mercado de pases en enero.



Marcelo , defensor del Madrid , salió en defensa del volante.



"Todos sabemos de la calidad, quizás es el que más calidad tiene. Se le esta dando mucha importancia a algo que no tiene mucho sentido. Algunos juegan más y otros menos. Los jugadores tenemos momentos. No hay que darle más vuelta", dijo Marcelo en rueda de prensa.



Solari destacó la relevancia del Mundial de Clubes, que convoca a los campeones de cada una de las confederaciones de la FIFA.



"Le damos la máxima importancia que tiene la cita, para llegar aquí el Real Madrid ha tenido que ganar la Champions League, una gesta extraordinaria y vamos a intentar revalidar el título", sostuvo el DT.