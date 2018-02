James Rodríguez no se fue bien del Real Madrid en cuanto a su relación con los directivos y Zinedine Zidane, mas no con los jugadores del actual plantel madridista. Hay una buena amistad con Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos y otros futbolistas. Por ello, cuando el medio español ‘Don Balón’ revela que el fichaje de Neymar traerá algunas consecuencias en el equipo, sinceramente es para creer un poco en la noticia. No se trata de la salida de Cristiano, sino la del técnico francés por sugerencia del delantero brasileño y otros directivos.



Neymar habría requerido que el entrenador no siga en el equipo, dada su preferencia – e insistencia - en Karim Benzema. Para el brasileño, como también los madridistas, el delantero ha dejado de ser aquel delantero que asistía a Bale o Ronaldo. Sin las asistencias, y los goles, su papel pasa a ser secundaria, por lo que ‘Zizou’ debería dejar de lado su insistencia en él como en otros jugadores. Es esa la razón por la que el mandamás quedaría relegado.



Zidane, que hace unos meses gozaba del total respaldo de la plantilla, ha cavado una especie de tumba con su política de no fichar jugadores en verano como en el verano. Florentino Pérez ha insistido en traer nuevos jugadores, a lo que el técnico aludía que los actuales miembros del plantel debería superar al mal rato en la actualidad. James Rodríguez se lo había comunicado a sus compañeros, en lo que parece un destino para algunos en Chamartín. Neymar se acerca, otros parece que se alejan para la próxima temporada o la 2019-20.



Por otro lado, y con respecto al entorno de James Rodríguez, Pilar Rubio Gómez, la madre del futbolista colombiano James Rodríguez, denunció que sufrió un robo en un restaurante de Bogotá, donde unos ladrones hurtaron su bolso.



"Fui víctima de los amigos de lo ajeno. El domingo me hurtaron el bolso en un restaurante y justo las cámaras se dañaron desde las 12:30 (17.30 GMT), hora que llegue al sitio, raro ¿no?", escribió Rubio en su cuenta de Twitter.



Tras su robo, aseguró que en Bogotá en particular y en Colombia en general hay "una inseguridad miedosa", donde "todos los días" se producen "atracos y violaciones".



En los últimos días, se han producido varios casos que han puesto de manifiesto la inseguridad que se vive en Bogotá, como el tiroteo a una mujer embarazada para robarle su vehículo dentro de su garaje o el asesinato de un menor de edad para hurtarle su bicicleta