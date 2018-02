Se encuentra cedido por dos temporadas al Bayern Munich , por lo que su ficha sigue perteneciendo al Real Madrid. James Rodríguez , el descartado por Zidane, destaca en el Bayern Munich de Jupp Heynckes, por lo que algunos medios españoles mencionaron que Florentino Pérez desearía su regreso a la plantilla. No obstante, contrato firmado con el Bayern Munich no permite que el colombiano vuelva para el siguiente verano en un hecho que ha golpeado en todos los madridistas que desean la vuelta del volante colombiano.



En un contrato que ha sido revelado por Football Leaks, James Rodríguez fue cedido por dos temporadas a los bávaros sin ninguna cláusula que haga que el ex Real Madrid pueda regresar al Santiago Bernabéu en el mes de junio. Su contrato es de cesión obligatoria, por lo que el Bayern ha pagado 6.5 millones de euros por su pase y podrá ejercer una opción de compra por 42 millones de euros, si es que el Madrid desea no contar no contar a futuro con él.



James Rodríguez ha empezado a renacer de la mano de Heynckes, que sustituyó a Ancelotti en el banquillo del Bayern mediada la temporada. Por ello, se hablaba del regreso de un jugador que todo Madrid esperaba ver de nuevo. No obstante, la novela de James ha quedado ahí y no regresará hasta el 2019-20, claro si es que Florentino Pérez desea hacerlo.



Este fin de semana, James Rodríguez anotó un golazo y Bayern Munich derrotó el 2-0 a Mainz para aumentar su ventaja en la cima de la Bundesliga a 18 puntos.



El volante colombiano durmió con el pecho un centro de Corentin Tolisso desde la banda izquierda, y definió con una volea de zurda al primer poste justo antes del entretiempo. Un gol que recordó aquel a Uruguay en Brasil 2014.