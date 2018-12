Si le tocará seguir sus mismos pasos eso solo el tiempo lo dirá, aunque cierto sector de la prensa, tanto española como colombiana, cree que probablemente no tendrá lugar en el equipo de Valverde. Jeison Murillo ya es del Barcelona y su compatriota y excentral azulgrana, hasta la temporada pasada, Yerry Mina , analizó al nuevo defensor culé, a quien conoce muy bien.

"He hablado con él para felicitarle. Está muy emocionado e ilusionado en poder hacer las cosas bien", comentó Mina, hoy en el Everton, en entrevista para 'Mundo Deportivo'.



Murillo toma el relevo de Mina, quien no tuvo los minutos que esperaba en esos seis meses que se quedó en 'Can Barza', pero ello no ha sido impedimento para darle a su compatriota las mejores referencias del equipo azulgrana.



Yerry Mina también se dio tiempo para elogiar a su compañero de la Selección de Colombia y hablar de todas sus bondades como futbolista.



"Jeison es un jugador muy técnico. Le gusta salir con el balón, lo hace claro y entrega muy bien. Es rápido, sale bien al corte y va bien de cabeza", apuntó.